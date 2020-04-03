泰山小貨車與機車對撞 女騎士急救後不治 10:032020/04/03 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰山小貨車與機車對撞，女騎士急救後不治（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰山小貨車與機車對撞，女騎士急救後不治（翻攝照片／戴上容新北傳真） 清明連假第二天，20歲林姓男子3日清晨6時許駕駛小貨車，行經泰山區中港西路口時，疑天雨路滑、視線不佳與54歲騎乘機車的黃女發生碰撞，黃女當場滑行數公尺遠，小貨車更是也失控開到對向車道，撞倒整排機車。黃女倒地後失去生命跡象，先送往台北醫院又被轉到輔大醫院，急救後不治，目前家屬正趕往醫院，經酒測林男酒測值為0，詳細事發原因仍待警方釐清。 (中時 ) #機車 #醫院 #小貨車 #不治 #急救 也許您會感興趣 推薦閱讀 在醫院戴的口罩直接丟醫院垃圾桶 不要帶回家 10:362020/03/31 社會 南投醫院旁大排 將加蓋設停車場 16:272020/03/31 生活 挺羅東博愛醫院 金門餐廳贈200顆粽 04:102020/04/01 地方新聞 是真的！Gogoro VIVA Lite 限時降價3萬有找 11:342020/04/01 科技 亞東醫院視訊輸出 助尼加拉瓜防疫 12:582020/04/01 生活 未滿1歲女嬰竟染疫 日醫院56人需自主隔離 22:402020/04/01 國際 騎車防疫成風潮 3月機車銷量飆7.45萬輛 04:092020/04/02 財經要聞 彰縣視訊門診啟動 33診所響應 04:102020/04/02 地方新聞 柯俊斌：免除貨物稅、落實油電平權 04:092020/04/03 財經要聞 基隆醫院4月3日起全面禁止訪客探病 02:502020/04/03 生活 社會熱門新聞 與眾不同 翁仁賢最後一餐 是台式韓國料理「雞啤」 - 社會 南投孕婦溺斃3屍4命 情人節對老公甜喊：太愛你！ - 社會 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 稻田發現巨大紋路魚 網驚喊：快逃啊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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