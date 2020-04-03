泰山小貨車與機車對撞，女騎士急救後不治（翻攝照片／戴上容新北傳真）

清明連假第二天，20歲林姓男子3日清晨6時許駕駛小貨車，行經泰山區中港西路口時，疑天雨路滑、視線不佳與54歲騎乘機車的黃女發生碰撞，黃女當場滑行數公尺遠，小貨車更是也失控開到對向車道，撞倒整排機車。黃女倒地後失去生命跡象，先送往台北醫院又被轉到輔大醫院，急救後不治，目前家屬正趕往醫院，經酒測林男酒測值為0，詳細事發原因仍待警方釐清。

(中時 )