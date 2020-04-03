受到新冠肺炎影響，原本的實體展售都暫時取消，改為視訊的數位行銷方式，外貿協會（貿協）藉此協助國內業者進行線上洽談，疫情期間已經舉辦23場，持續吸引國際買家，其中，韓國樂天超市也預計加入這波數位採購行列。另外，將擴大協助40個受影響實體展團轉型設立線上展覽、虛擬展館專區。

貿協表示，因疫情國際買主無法親臨台灣採購及試吃，但能透過視訊與台灣供應商進行1對1洽談，已經進行的23場線上採購洽談會，參與的產業包含生鮮水果、米粉、沖泡穀粉、拌麵及零食餅乾等加工食品，買家來自於澳門、香港與中國大陸等地。

參與視訊洽談的業者表示，視訊線上洽談是在疫情時刻兼顧人身安全與拓銷商機的好方法，但近期國際運輸費用大漲，的確增加買主採購門檻難度，因應運費漲價，開始分散以往各地市場銷貨量，重新分配目標市場。

根據行政院農委會農產貿易資料庫統計，今年1、2月間，台灣主力農產食品的全球出口額達7億美元（約新台幣21億元），較去年同期明顯減少達0.81％。

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(中時電子報)