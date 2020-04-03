影》北市搭捷運、公車須戴口罩？黃珊珊：擬4／9後實施 09:512020/04/03 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直擊】防疫沒有連假! 北市府召開疫情會報｜2020.04.03 新冠肺炎疫情延燒，台北市政府今日發布最新政策，為了防疫，台北市副市長黃珊珊表示，擬規定在4月9日口罩限購新制上路後，公車、捷運將全面強制搭乘時配戴口罩。 黃珊珊指出，雙北生活密切，相關政策也將與新北市政府討論研擬，一同為防疫努力。 (中時電子報) #公車 #北市 #搭捷運 #戴口罩 #黃珊珊 也許您會感興趣 推薦閱讀 不能保持社交距離就戴口罩 台中這場動土儀式好樣滴 17:012020/03/30 生活 明起搭高鐵須戴口罩量體溫 單獨包裝點心還會賣 10:372020/03/31 生活 台中工廠火警移工3死 移工團體戴「口罩」勞動部前抗議 11:542020/03/31 生活 鄭文燦宣布搭公車強制戴口罩 網友呼叫柚子醫師 18:572020/03/31 政治 為何學歐美社交距離防疫？台大醫一句話破盲點 00:132020/04/01 生活 昨不戴口罩今卻成唯一者 林佳龍：自己會看情況 14:492020/04/02 政治 葉毓蘭：社交距離只適用在陌生人？ 19:152020/04/02 政治 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 防疫學亞洲 歐美開始戴口罩 04:102020/04/03 國際大事 洽公戴口罩 新北暫不跟進 04:102020/04/03 地方新聞 政治熱門新聞 罷韓團體玩完了？！小英女孩看不下去爆真相 - 政治 爆韓國瑜落選後真實想法 許淑華斷言罷韓結局 - 政治 豪捐千萬口罩！港媒驚：民進黨對陸連砍三刀 - 政治 立委最新民調出爐 網看完驚嘆6字：玩完了！ - 政治 為「武漢肺炎」大戰綠學者！羅智強：敬佩這2人... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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