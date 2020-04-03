【現場直擊】防疫沒有連假! 北市府召開疫情會報｜2020.04.03

新冠肺炎疫情延燒，台北市政府今日發布最新政策，為了防疫，台北市副市長黃珊珊表示，擬規定在4月9日口罩限購新制上路後，公車、捷運將全面強制搭乘時配戴口罩。

黃珊珊指出，雙北生活密切，相關政策也將與新北市政府討論研擬，一同為防疫努力。

(中時電子報)

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