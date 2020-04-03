新冠肺炎疫情影響，八大行業慘兮兮，但台北市中山區出現新型態的牛郎酒店，因獨占市場，反而逆勢操作殺出一條血路。但檯面下引發的治安問題，如黑道圍事搶經紀約、詐欺、仙人跳、性侵等刑案，也讓轄區警方如臨大敵。

去年10月，北市民生東、新生北路口有牌的大型酒店，因為生意不佳，轉型按摩店也不成，黯然歇業；之後業者靈機一動，轉型牛郎店比照酒店消費方式，對外打出「全台首創走節數男公關店」噱頭；男公關改稱「男模」，不稱傳統的牛郎或鴨，掀起風潮。

業者為與傳統牛郎店區隔，不僅男公關要求小鮮肉，顏值、髮型、身材、穿著打扮也特別講究。業幹「小偉」說，這些「新牛郎」不穿黑西裝，以免被說是黑社會小弟，身著白色衣褲、皮鞋，營造白馬王子形象。

該牛郎店消費比照一般禮服酒店，要價不斐。小偉說，賣點是讓女人可體驗男人在酒店「選妃」當大爺的感覺；男公關在包廂排排站，任女客挑選，花錢就能當女王。

開幕迄今，由於不少男公關身材顏值不輸明星，造成轟動。雖然客群仍然以空虛寂寞的酒店小姐為主，但是也有慕名而去的貴婦，甚至新冠肺炎爆發前來台自由行的大陸貴婦，也都指名上門消費，非要見到紅牌牛郎一面、摸摸其厚實的胸膛一把不可。該店生意火燙，另家長春、林森北路口的酒店，也跟進改為男模會館。

這兩家牛郎店配合主要客源、酒店小姐的下班時間，刻意延後營業時間，從凌晨開到中午。其他業者憂心小姐沉迷、被挖角，警方更擔心黑道爭經紀約；牛郎或小姐爭風吃醋，甚至詐欺，引發刑案治安問題。

北市警中山分局表示，已將2間牛郎酒店列為治安顧慮場所，除例行臨檢，還有局辦、自辦擴檢，並告誡業者自主管理，倘有違法，將結合第三方警政，高強度臨檢及取締。

(中時電子報)