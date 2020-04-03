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NBA官辦電玩大賽本周六登場！球星杜蘭特、崔楊、懷賽德、米契爾都要參賽，而且除了原定的ESPN，還會透過所有免費平台直播，包括臉書、推特、Twitch、YouTube。

競賽的遊戲是NBA 2K20，參賽球星預計會有麥克風，觀眾可以聽他們對嗆。有趣的是16位參賽者排名就直接以遊戲中的戰力值為基準，所以杜蘭特(戰力96)成為第1種子，首戰對上第16位瓊斯。

當然實際打起來就要憑技術了，如果不是常玩的人應該會被電得很慘。參賽者不需要選自己的隊伍，而是自選8支球隊，必須每場更換。杜蘭特轉隊到籃網至今沒上過場，起碼觀眾可以在遊戲中看到他身披籃網戰袍。

比賽為期10日，從美國時間4月3日晚間7時(台灣周六上午7時)開始陸續登場，最後聯盟會捐出10萬美元做為防疫善款。杜蘭特、米契爾都是染上新冠肺炎並痊癒的人，他們參賽也是要呼籲大家沒事盡量留在家中。

(1)杜蘭特Kevin Durant vs (16)瓊斯DeMarcus Cousins

(2)崔楊Trae Young vs (15)巴恩斯Harrison Barnes

(3)懷賽德Hassan Whiteside vs (14)貝弗利Patrick Beverley

(4)米契爾Donovan Mitchell vs (13) 八村壘

(5)戴文布克Devin Booker vs (12)波特Michael Porter Jr.

(6)德拉蒙Andre Drummond vs (11)考辛斯DeMarcus Cousins

(7)拉文Zach LaVine vs (10)艾頓DeAndre Ayton

(8)哈瑞爾Montrezl Harrell vs (9)沙波尼斯Domantas Sabonis

(中時電子報)