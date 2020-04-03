網紅潔哥去年9月嫁給交往18年的男友「岳妹」，正式升格人妻，日前曬出超音波照和媽媽手冊宣布懷孕，更表示生小孩並不在計畫之內，這也讓網友拿來大作文章，甚至還有網友提到「一屍兩命」，讓她氣到將留言截圖貼到臉書上公審。

潔哥在臉書貼出網友留言截圖，只見對方寫道：「好好保護自己，好好安胎，生下來後好好教育她呀！不要笑死，一屍兩命」，甚至挑釁表示：「我不是正義魔人，不喜歡可以刪，可以鎖」，而「一屍兩命」兩字也踩到潔哥地雷，直言誰會在孕婦版上講這種負面詞彙，根本就是故意的，難道不理解孕婦產檢時有多擔心小孩出狀況嗎？坦言無法接受對方此行徑，更公開對方任職的學校及職稱，更嗆聲：「我不刪留言就是要公審你」。

潔哥臉書全文。（圖／潔哥/李秉潔臉書）

對此網友也紛紛回應：「這種垃圾還能為人師表？真的很失敗」、「真為現在的孩子教育感到擔憂......」、「這老師人格發展好扭曲啊！很為這間學校的教育感到擔心呢」。

(中時電子報)