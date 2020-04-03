桃園市疫情日漸嚴峻，桃園市長鄭文燦決定龍舟、市運會停辦。（賴佑維攝）

因應疫情更加嚴峻，桃園市運動會、桃園龍舟賽，3日防疫會議上都宣布停辦，桃園市長鄭文燦表示，過去SARS期間，龍舟賽有停辦過的紀錄，為了避免群聚感染，決定停辦。

鄭文燦表示，龍舟賽發包需在4月前完成，龍舟賽有超過200隊伍參加，另外每年觀眾也很多，因此決定停辦。他也說，過去2003年SARS也曾停辦過，為了防疫需求，也預先提早完成停辦作業。可以減少預算損失，也不至於選手拚命訓練，卻因停辦沒得參加比賽。

鄭文燦也說，桃園市運會原本要在這段時間進行分區選拔，各區公所也在準備，但是正值防疫期間，加上賽事若展延，將會碰到校慶、全中運等其他狀況，因此決定停辦1年。

體育局指出，桃園市運動會預計在8月21至24日於市立田徑場、游泳池舉辦，預計6000人次參加，另外全市各區將在4至6月舉辦選拔，不過學校已經停止借用場地，加上部分行政區選拔賽參加人數，超過中央流行疫情指揮中心建議的集會活動停辦人數，因此光是選拔賽就有難度。

此外交通局所屬的各停車場營業數字都減少，特別是醫院、商圈的停車場，減少3成以上。鄭文燦說，將與去年的同期比較，列出減收15％、30％、50％等方案。

(中時 )