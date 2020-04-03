陳男落網被依竊盜罪嫌移送，法院裁定聲押獲准。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

陳男騎乘偷來的機車到處尋找沒鎖門的汽車，搜刮車內財物。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

51歲陳姓男子涉嫌苗栗縣竹南、頭份地區多起機車及普通竊案，他專挑車主沒有拔鑰匙的車輛下手，並騎乘偷來的機車四處尋找作案目標，3月29日他再度出沒時，被眼尖的巡邏員警發現，當場將他逮捕歸案，並建請檢察官向法院聲請羈押，法院當天就裁定准押。

不拔鑰匙成目標，竹南機車慣竊羈押獲准。

許多民眾圖一時方便，下車後沒有將車鑰匙拔走，沒想到竟成為竊嫌下手的目標，陳姓男子3月22日起，一連8天在竹南犯下5件機車竊案及3件普通竊案，除了偷機車代步，他還侵入路邊沒上鎖的汽車，竊取車內的零錢、皮包等，警方立即成立「鷹眼專案」，在23日晚間就逮到他，不過陳男被依竊盜罪嫌移送後，沒有遭到羈押。

陳男獲釋後依舊到處犯案，警方根據蒐證資料，針對熱點區塊及時段加強巡邏，3月29日下午4點多，竹南派出所員警執行巡邏勤務時，遠遠就看見1輛機車橫向通過路口，形跡可疑，細看才發現騎士竟是「鷹眼專案」鎖定的陳姓竊嫌，警方立即小心尾隨，趁竊嫌減速時，出奇不意地堵住他的去路，順利將他帶回偵訊並查獲1輛失竊機車。

警方認為陳男反覆犯罪，再度建請檢察官向法院聲請羈押，這次法院在29日當天就裁定准押。竹南警分局長張文川表示，許多民眾認為車輛老舊不值錢，或是怕麻煩，常在停車時未將車輛鑰匙隨手取出或未鎖門，而讓竊嫌有可乘之機。

警方呼籲民眾，使用汽機車離開後，請養成隨時鎖門或拔鑰匙的習慣，否則容易成為宵小犯案目標，汽機車防竊，多一道程序、多一道鎖，就多一道安全保障。

(中時 )