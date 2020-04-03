放火燒死父母等6名親友的桃園男子翁仁賢，4月1日伏法，就連最後家人都不願意把他接回；法務部表示，翁仁賢手段兇殘、泯滅人性，視人命如草芥，審慎程序後執行死刑，以兼顧社會正義及人權保障。對此，廢死聯盟痛批，法務部藐視法治，恣意違法執行死刑，所以決定退出「法務部逐步廢除死刑研究推動小組」，因為它很廢。

廢死聯盟發文表示，過去死刑的執行方式槍決及注射刑是要被檢討的，同時其限制、程序等等，都需要訂定相關辦法因應以符合人權保障。但是在這些討論聲中，法務部用他們認為有問題的死刑執行程序和方式，執行了翁仁賢。法治不僅只是守法，更重要的意義是，對於政府權力的控制和節制。法務部作為死刑的主管機關，一方面認為法律有問題需要修改，一方面卻又依據有問題的法律持續執行死刑。這不是貫徹法治，這是藐視法治。

廢死聯盟指出，這次的死刑執行，不只違反法治，更是違法執行；法務部新聞稿第四段引用了兩公約，稱本次執行通通符合相關公約的規定，且是為了實現司法正義、依法執行、依法行政。但依照兩公約、身心障礙者權利公約以及2017年兩公約、身心障礙者權利公約的國際審查審查結論性意見與建議，國際專家均一再指出，台灣政府應立即停止執行死刑外，對於社會心理或智能障礙者更不得使用死刑。因此法務部的死刑執行明顯違反公約義務。

廢死聯盟直言，依據蔡清祥部長的說法，這次的死刑執行蘇貞昌院長和蔡英文總統事先並不知情。作為法務部長，我們期待蔡清祥部長除了最低限度的應該要尊重法治、依法行政之外，他應該要作為政府的幕僚，積極推動國家廢除死刑的刑事政策。藐視法治、恣意違法執行死刑的部長已經不適任這個重要的職位了。

對此，根據《中央社》報導，蔡清祥非常坦然回覆，他做該做的事，依然會繼續推動廢除死刑政策，且在死刑規定還沒廢除前，他仍是會依法審慎執行死刑。

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(中時電子報)