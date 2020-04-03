北市興起大型牛郎店風潮，讓原本上班陪侍男人的酒店小姐趨之若鶩。其實，兩家牛郎店公關，來源都是業績差的酒店經紀、缺錢泊車小弟或少爺，下海不僅賺錢，還能藉機挖角小姐。結果陪酒小姐上班賺錢，又拿去牛郎店捧場，千金散盡一場空。

酒店業幹小偉說，北市酒店經紀多如過江之鯽，非常競爭，肩負開發小姐重任，若無法為公司帶來更多小姐，沒存在價值，也不能抽佣賺錢。

2家牛郎店業者，旗下也有女公關陪侍的酒店，長期與各大經紀公司配合。小偉說，業績差的經紀或缺錢的酒店少爺，公司輔導他們轉型做牛郎，「死馬當活馬醫，既然正職賺不到錢，乾脆下海當牛郎」。

其他業者擔心，這些經紀出身的牛郎，一邊上檯賺錢，一邊把牛郎店當作挖角舞台，和消費的酒店小姐談感情，慫恿跳槽到其他女公關酒店，「我就當妳經紀人，把妳照顧得無微不至。」結果檯費賺、經紀抽佣也撈，甚至放長線釣大魚，冀望找到貴婦狠削一筆。

業者說，已三令五申要求小姐努力賺錢，別沉迷牛郎店。但也只能口頭勸告，不可能祭出罰則。酒店經紀「小風」則說，每個經紀公司背後都有黑道圍事，若惡性挖角，一定會引發惡鬥，最後被警方盯上，誰都不願惹麻煩，所以會盡量約束。

那些平時在酒店服侍男人、受盡委屈的酒店小姐，上牛郎店無非是想轉換心境，體驗被當女王的榮寵，玩起來比男人還鹹溼，甚至糟蹋牛郎，但也比男人更易「暈船」。業者感嘆：「這些小姐，辛苦陪男人喝酒賺錢，下班又把錢花在男人身上，千金散盡一場空。」

(中時電子報)