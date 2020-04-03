儘管還不知道「球弟」拉梅洛鮑爾今年會在NBA選秀第幾順位被選上，他卻提前展現深厚財力！《ESPN》在3日報導，球弟與他的經紀人賈邁傑克森已經買下他先前在澳洲職業聯賽所效力的伊拉瓦拉老鷹隊，讓他多了「老闆」這個新頭銜。

由於選擇不在美國就讀且打NCAA男籃，拉梅洛鮑爾去年8月決定前往澳洲職業聯賽磨練身手，他替伊拉瓦拉老鷹隊打了12場例行賽，場均17.0分、7.5籃板及7助攻，更在腳傷提前報銷之前，曾經連兩場完成大三元的驚人數據。

隨著外界預估拉梅洛鮑爾將成今年NBA前3順位新秀，相當喜歡自己待在澳洲時光的他，毅然決定在伊拉瓦拉老鷹隊陷入財務危機的當前，跟經紀人賈邁傑克森一起把球隊買下，傑克森說：「拉梅洛鮑爾已經把伊拉瓦拉當作自己的家！」

「拉梅洛鮑爾將會專注在NBA，我們會聘請合適人選監控一切，為了當地社區創造最好籃球計畫，」賈邁傑克森說，「當高中生聽說拉梅洛鮑爾擁有球隊，他們就會想要加盟，因為他們會受照顧，我也會跟幾位前NBA總管合作找尋一位高水準教頭。」

(中時 )