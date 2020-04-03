好消息！桃園護理之家81人皆陰性 明隔離屆滿 10:302020/04/03 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市上月22日有護理之家護理人員確診，81人緊急隔離，14天將在4月4日屆滿。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市上月22日有護理之家護理人員確診，81人緊急隔離，因14天將在4月4日屆滿，桃園市長鄭文燦表示，好消息是目前81人都是陰性，也將在他們移置前再對護理之家進行消毒。 鄭文燦表示，該護理之家的住民及工作人員，預計5、6日移置，他們在隔離的14天，包含醫療，都有得到很好的照顧。感謝協勤的護理之家、醫院、臨時徵調的照服員，在這段時間相當辛苦。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #護理之家 #隔離 #鄭文燦 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 疫情恐引犯罪動機 葉毓蘭：員警訪查防疫隔離疲於奔命 12:492020/03/31 政治 長釘封門 北韓新冠患者一家五口慘死 17:442020/03/31 國際 日公布新冠肺炎死者大體的處理準則 20:082020/03/31 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 1分鐘看世界》全球確診破82萬 秋季疫情恐大爆發 08:052020/04/01 國際 湖南新冠肺炎疫情防控級別由二級調降為三級 10:282020/04/01 兩岸 《國際經濟》新冠肺炎大流行 標普：今年全球經濟成長近停滯 10:172020/04/01 財經 金山警防疫結合科技 實施居家隔離及檢疫管制 03:012020/04/02 生活 衰！英首相剛解除隔離 有症狀再隔離 22:062020/04/02 國際 生活熱門新聞 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 北部無出國無接觸社區肺炎又＋1 名醫曝不意外 - 生活 來了！翁仁賢遭槍決廢死聯盟現身 250字狂酸蔡政府 - 生活 確診女保全在哪個高級社區？網答案一面倒：應該有「海龜」 - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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