桃園市上月22日有護理之家護理人員確診，81人緊急隔離，因14天將在4月4日屆滿，桃園市長鄭文燦表示，好消息是目前81人都是陰性，也將在他們移置前再對護理之家進行消毒。

鄭文燦表示，該護理之家的住民及工作人員，預計5、6日移置，他們在隔離的14天，包含醫療，都有得到很好的照顧。感謝協勤的護理之家、醫院、臨時徵調的照服員，在這段時間相當辛苦。

(中時 )