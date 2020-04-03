有別於其他棒球聯賽，大聯盟的延長賽制度是永無止盡的，兩隊若一直維持平手，就必須打到最後一刻直到分出勝負為止，對於這樣的賽制，洛杉磯道奇內野重砲透納（Justin Turner）認為，可以透過互轟全壘打的方式，來縮短比賽的時間。

透納日前在接受《Access Sportsnet》訪問時建議，如果雙方九局打完仍是平手，則可以再多打一局延長賽，屆時若分不出勝負，透納提議可進行全壘打大賽，每隊派出3名最棒的打者，各給他們5個出局數，看哪隊轟出的全壘打數最多即為贏家。

透納繼續說道：「你懂的，你希望球迷進場後能待到比賽結束。當我去看曲棍球時，我非常享受看進球，那會讓我一直坐在座位上面，相信全壘打大賽也可以起到這樣的作用。」

不過《Bleacher Report》也撰文指出，儘管大聯盟受到新冠肺炎疫情影響，有可能因此縮短賽季，也正在尋找縮短比賽時間的方法，但透納這種天馬行空的方式不可能會被採納，因為這將會讓大市場的球隊受益，因為他們可以花大錢簽下多名重砲好手。

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(中時電子報)