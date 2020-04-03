一名23歲牛郎在鴨店擔任男公關，遭到一名女客人控告包台帶他出場後，2天內2人大戰五回合，但事後女子卻控告牛郎在其住處喝酒聊天，趁她酒醉失去意識後連續對她性侵害，事後又趁她吃安眠藥昏昏欲睡時再度對她性侵而怒告牛郎，但檢方調查後認為女方前後說詞矛盾，對牛不起訴處分。

據了解，該名男公關遭女方包台出場後，直接到女子住處喝酒聊天，雙方在酒後就發生第一次關係，隔日女子到夏男住處，兩人又情不自禁，一天內發生4次性關係，而且全程都未戴保險套。

未料女子事後竟然到警局怒告這名牛郎趁機在她酒醉與服藥後性侵，但牛郎喊冤表示女子是他的客人，女方包台帶他出場後確實到女方家喝酒聊天，但沒發升任何事。隔日女方主動找他，到他住處後，2人確實有發生關係，但女方不但是自願還很清醒。

檢方調查後發現，女子說自己服藥後意識模糊，卻又表示過程中描述清楚，且若遭性侵，卻又願意與牛郎相處2天卻不逃離或呼救，根本提不出積極證據佐證因舞對牛郎不起訴處分。

(中時電子報)