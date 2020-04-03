行政院昨通過紓困2.0方案，國民黨中央委員連勝文說，僅靠類似消費券的酷碰券或其他振興券，恐怕是緩不濟急，政府不能只有短期灑錢，或推出口惠而實不至的方案，需更積極協助中小企業有關員工薪資費用的補貼，降低固定營業費用，以及最好是減免而非僅延後各種稅賦，幫其撐過難關。

行政院昨通過紓困特別條例修正案，整體紓困達1兆500億元，盼穩住192萬人就業機會，還推出酷碰券加碼，並搭配敬老卡回饋，民眾只要在適用通路消費，即可享25％優惠，每人每月優惠上限為1000元。

對此，國民黨中央委員連勝文在臉書貼文表示，近日各國政府紛紛推出各種的紓困措施，而台灣從一月底開始即遭受疫情的衝擊，各行業都受到影響，而其中最辛苦的應該就是餐飲、旅遊、娛樂、零售等服務業。

連勝文說，這類服務業，聘用人數眾多，而且絕大多數都是年輕人，許多還是前往大都市工作的外漂年輕人。因此政府若要紓困，不能僅針對受影響的個人，恐怕也必須針對大量聘用這群年輕人的業者，提供一定的紓困。

連勝文補充，因為這些業者不論是從大飯店到小餐廳，或是航空公司到遊覽車，若因這波疫情的衝擊而倒閉，這些工作機會就沒了，即便個人受到補助，但工作機會消失了，未來又要如何提供這些服務業者所聘僱的民眾，尤其是年輕人，固定的收入？

連勝文認為，僅靠類似消費券的酷碰券或其他振興券，恐怕是緩不濟急，因為民眾不只是如過去金融危機時收入減少，現在最麻煩的是，「大家不敢出去消費」，再加上為了避免傳染，所推出的社交距離等限制，恐怕會使得少數還在苦撐的業者也只能關門了。

連勝文批評，政府不能只有短期灑錢，或是推出口惠而實不至的方案，在短期內，許多服務業型的中小企業，就可能因現金流周轉不及，面臨倒閉的危機，再進一步推升失業率。

連勝文指出，政府若真有心要幫忙，除了遠水救不了近火的振興券，近來所推出的各種低利貸款，以及針對特定人的救濟之外，還需要更積極的協助這些中小企業有關員工薪資費用的補貼，降低固定營業費用，以及最好是減免而非僅是延後各種稅賦，才能幫他們先撐過未來一季、甚至半年，等待疫情緩和。

最後，連勝文意有所指地說，在疫情緩和後，台灣需要一個和平穩定的外在環境，人民才能夠休養生息，千萬不要在別的國家開始復甦時，我們又陷入其他危機。

(中時 )