吳辰君帶著兩個小孩回台灣躲疫情。（圖／翻攝自吳辰君微博）

吳辰君發文。（圖／翻攝自吳辰君微博）

吳辰君8年前和官二代老公廖懷南結婚，育有5歲女兒和9個月大兒子，最近新冠肺炎疫情不斷升溫，昨(2日)吳辰君發文透露帶著兒女坐了15小時的飛機終於回到台灣，並開始居家檢疫，到家後一刻不得閒，忙打掃和替小孩張羅食物，直到凌晨才比較放鬆，也讚台灣人情味滿滿。

吳辰君先前曾演出電視劇《蜜桃女孩》、電影《賭城風雲》、《遇見王瀝川》，2012年她與阿里巴巴文化娛樂集團優酷總經理廖懷南結婚。2日吳辰君發文，透露本來農曆春節全家安排了半個月加州旅行，1月20日抵達，沒想到3天後疫情爆發，考量到有小孩和長輩直到1日才終於飛抵台灣。

吳辰君說，飛行時自己戰戰兢兢，因為嬰兒無法配合戴口罩，擔心孩子因此生病，15小時後終於平安抵達，下機後就直接回家開始居家檢疫，也因調整時差感覺疲累，她特別感謝朋友特別買了涼麵、肉粽、和貢丸湯放在門口給她們當早餐，「台灣總是這麼有人情味，太感動了」。

最後，吳辰君說，希望疫情早日被控制下來，這段期間大家都多了許多和家人相處的時間，請大家多珍惜身邊家人，注重營養、不熬夜、減少外出、勤洗手。粉絲也關心說：「回家就好」、「注意安全，安全第一」、「美國疫情太嚴重了，回來是對的」、「幸好是提前買機票，最近買可能不太好買吧」。

(中時電子報)