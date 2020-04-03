面臨新冠肺炎襲捲全球，台灣欲捐歐美等疫情嚴重地區上千萬口罩協助抗疫，其中將捐目前全球確診人數最多的美國近200萬片口罩，對此美國國安會在其推特上表示，感謝台灣民眾在美國與新冠病毒奮戰之際，給予美國的慷慨支持與合作，並在貼文最後標籤「自由與開放的印太」，顯示台已是美國印太戰略的夥伴。

美國公共電視新聞網（PBS）「新聞時刻」（NewsHour）以長達7分鐘的影音報導，介紹台灣抗疫的「成功故事」。

We thank the people of Taiwan for their generous support and collaboration as we continue our fight against the coronavirus pandemic. #FreeAndOpenIndoPacific



https://t.co/XARROYOxcL — NSC (@WHNSC) April 2, 2020

美國安會在推特上附註先前路透社報導台灣計畫捐贈1千萬口罩給全世界疫情嚴重的國家，並在推文中表示「正當美國持續對抗新冠病毒大流行，之際我們感謝台灣民眾的慷慨支持」，最後附上標籤「#自由與開放的印太」，明示台灣是美國印太戰略的夥伴。

蔡英文總統日前宣布，台灣積極加強與各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。其中，將捐給美國200萬片、歐盟國家700萬片，以及友邦100萬片。

此外，台灣捐贈口罩也頗受美國媒體關注。美國公共電視新聞網（PBS）「新聞時刻」（NewsHour）以長達7分鐘的影音報導，介紹台灣抗疫的「成功故事」，並稱一度被約翰霍普金斯大學預測疫情將是全球第2慘的台灣，用實際行動打破外界眼鏡。

(中時電子報)