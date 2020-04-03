新竹縣民林東京為全台首例因違反防疫規定處以最高額罰鍰百萬的案例，限繳期間至7日，林東京不服處分已向縣政府提起訴願，請求停止執行。不過法務部行政執行署新竹分署表示並不影響執行，若林東京逾期仍不繳清，限期後立即移送依法強制執行。

林東京因違反防疫規定遭新竹縣衛生局於3月3日裁罰100萬元，限繳日期到4月4日為止，據衛生局表示，林東京日前已郵政匯票繳納5萬元，尚欠95萬元。但傳出林東京不服百萬罰鍰處分，在30日法定期間內向新竹縣政府提出訴願，並請求停止執行。

行政執行署新竹分署表示，雖林東京已依法提出訴願，依訴願法第93條規定，除非原處分合法性顯有疑義或執行原處分將發生難以回復損害，且有急迫情事，並非為維護重大公共利益所必要者，或法律另有規定者，否則不會因提起訴願而停止執行。

林東京案目前尚未完全繳清，行政執行署新竹分署強調，如逾期仍不繳清者，衛生局將於限期後立即移送該分署依法強制執行。因此林東京雖提起訴願，但不影響執行，但若若執行期間原處分有變更，衛生局應即向該分署通知變更，以利執行。

在新冠炎蔓延的非常時期，行政執行署新竹分署呼籲民眾應共同配合政府防疫措施，避免受罰，但針對逾期不繳納而遭移送執行之案件，也一定會迅速積極予以執行，以收懲儆之效，維護社會公義。

(中時 )