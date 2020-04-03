前行政院長郝柏村辭世，新加坡總理李顯龍昨在臉書發文哀悼，肯定郝為台灣的安全、繁榮、兩岸關係與台星兩國邦誼做出許多貢獻，隨即至今低調未露面的郝柏村之子、前國民黨副主席郝龍斌也在臉書向李顯龍致謝，指與李顯龍是兩代交情。

郝龍斌說，民國70年代，中華民國與新加坡軍事合作密切，父親以他的軍事專業，協助新加坡強化國防，更推動了後來的星光計畫，因而與多次訪台的前新加坡總理李光耀建立了深厚的友誼。長久以來，兩人如果到對方國家，必然會相約見面，每年歲末也都寄卡片互祝平安。

郝龍斌表示，自己從政以來同樣也受到李光耀關愛；市長任內，他只要前往新加坡，李光耀和李顯龍都一定安排會面，無私的與我分享城市治理經驗。

郝龍斌說，父親與李光耀相知相惜數十年，他們都生長在國家最苦難的年代，也各自為國家的生存與發展貢獻一生。今天兩位長輩雖然都已逝去，但他們對於國家的貢獻，子孫會永遠以他們為榮，繼續他們的遺願，為自己的國家服務奉獻。

(中時 )