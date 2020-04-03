今是清明連假第2天，交通部高速公路局預估有5條易壅塞路段，不過整體路況順暢，高公局統計，昨日交通量已創下實施電子收費以來，清明連假首日新低。

高公局表示，昨日交通量約103百萬車公里，比原本預測的124百萬車公里還少了17％，創下2014年以來清明連假首日交通量最低紀錄。

高公局指出，受到疫情影響最大，今年出遊及掃墓沒那麼高，國道相對順暢，今日的車潮也可能比預期的晚2個小時出現。

(中時 )