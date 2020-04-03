憂疫情 國道交通量昨創新低 11:252020/04/03 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨日國道交通量創下清明連假首日新低。（高公局提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今是清明連假第2天，交通部高速公路局預估有5條易壅塞路段，不過整體路況順暢，高公局統計，昨日交通量已創下實施電子收費以來，清明連假首日新低。 高公局表示，昨日交通量約103百萬車公里，比原本預測的124百萬車公里還少了17％，創下2014年以來清明連假首日交通量最低紀錄。 高公局指出，受到疫情影響最大，今年出遊及掃墓沒那麼高，國道相對順暢，今日的車潮也可能比預期的晚2個小時出現。 (中時 ) #交通量 #清明 #高公局 #連假 #順暢 也許您會感興趣 推薦閱讀 提前掃墓人次減半 連假估少8成 04:102020/03/30 地方新聞 周三起連雨5天 氣象局曝清明連假降雨熱區 08:142020/03/30 生活 愚人節不說謊 美福飯店連假吃住優惠衝一波 11:342020/03/30 旅遊 清明連假小確幸 全聯線上線下搶推優惠 12:012020/03/30 財經 清明連假將近 蔡英文呼籲民眾分散活動、分流前往 12:292020/03/30 政治 《熱門族群》清明連假到 超商雙雄推宅食促銷 13:582020/03/30 財經 恆春喜迎遊客 憂成防疫破口 04:102020/03/31 地方新聞 花蓮推禮讓運動 籲鄉親多在家 04:102020/04/02 地方新聞 宋朝人這樣掃墓 不怕成防疫破口 09:202020/04/02 歷史 清明掃墓禁忌！風水師教你化解關鍵 13:552020/04/02 日常 生活熱門新聞 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 來了！翁仁賢遭槍決廢死聯盟現身 250字狂酸蔡政府 - 生活 北部無出國無接觸社區肺炎又＋1 名醫曝不意外 - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 確診女保全在哪個高級社區？網答案一面倒：應該有「海龜」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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