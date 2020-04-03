觀光局接機染疫究責 林佳龍：局長已自請處分

交通部長林佳龍（右2）指出，觀光局長周永暉已為近日的風波自請處分。（陳祐誠攝）

新冠肺炎延燒全球之際，各國防疫如作戰，但交通部觀光局主秘日前利用上班時間到機場接送兒子（案277），更疑似指示駐機場同仁（案269）接待，導致同仁感染新冠肺炎又傳給5歲兒子，引發風波。交通部長林佳龍表示，觀光局長周永暉已自請處分，之後會依調查懲處。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會上提到，案277與案269有「叔姪之情」，事後發現原來有叔姪之情的是案277與觀光局駐機場主管，案269只是基層員工，陪著主管接待而染疫。事後陳時中坦言，第一時間接到的資訊不正確。

事情爆發後，外界質疑觀光局高層想粉飾太平，觀光局已將主秘與駐機場主管降調。林佳龍今受訪時指出，此事已由政務次長王國材組成調查小組，觀光局周局長也自請處分。

林佳龍說，這裡面確有疏失，那是刻意隱瞞還是因為溝通不良造成資訊落差甚至錯誤，交通部會在釐清之後，進一步追究責任，給社會清楚的交代，至於究責程度，會依據調查事實。他強調，要對無端受感染的人，讓他們能夠放下心，能夠有人負起責任。

周永暉稍早回應，調查部分要請教政次，這部分他無法回答。他表示，自己不會迴避責任，很多事情是首長要概括承受。

(中時電子報)