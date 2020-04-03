台北市餐廳現在皆是使出渾身解數吸引民眾上門消費的意願。老牌的雅室牛排憶起SARS期間經營辛苦，這一次不僅採取高規格的分流出勤、全面消毒等防疫措施，繼3月推出「吃商午半價」活動之後，連假4天期間還加碼應景推出「兒童免費吃牛排」家庭點餐優惠，已讓客人數回流穩定。

雅室牛排創辦人范光勳是做貿易出身，曾在日本喜客來集團擔任執行副總，在全國拓展旗下的芳鄰餐廳達20多家分店。26年前范光勳創辦雅室牛排，並於2018年交接給兒子范哲維與女兒范碩芬。

這一對兄妹倆過去都是在金融產業圈的資歷，哥哥范哲維擅長財務與公司治理規劃，現在擔任雅室總經理負責營運管理。妹妹范碩芬在香港私人銀行多年，後來返台接觸烘焙，並赴海外學習傳統義大利料理，如今是雅室副總兼主廚。

雅室牛排熱銷商品「老饕牛排」。（圖／雅室牛排提供）

雅室牛排總經理范哲維表示，過去面對SARS的經驗驅使這次更是不敢大意，除了戴口罩、餐廳全面消毒、客人雙手酒精消毒、量體溫的防疫措施之外，更是將餐廳內外場的人員都採取「分流出勤，降低交互感染機率」。

客人一入餐廳即在櫃檯前量測體溫。（圖／雅室牛排提供）

由於雅室牛排一開始就是採取最高規格的防疫防範，並在3月期間推出「吃商業午餐送300」優惠活動，等於是「半價吃午餐」，已降低來客數流失情況，逐漸回籠。

而連假期間的「兒童免費吃牛排」行銷活動，范哲維說4/2第一天的反應狀況「還不錯，看到父母會現場教小朋友怎麼切牛排，對客人來說應該是很棒的體驗」，「我們也有做到政府宣導的社交距離，座位都變得比較寬」。

（圖／雅室牛排提供）

「兒童免費吃牛排」

即日起~4/5(日)，每點2份豪華套餐或任1套海陸分享餐，12歲以下的兒童就可以免費獲得1份小大人套餐；4份豪華套餐或1套4人份海陸分享餐即可獲得2份小大人套餐，以此類推。

兒童專屬套餐：包含美國沙朗牛排、甜點、飲品等隱藏版

註：小大人套餐僅贈送給12歲以下兒童。

雅室牛排外觀。（圖／李蕙璇攝）

雅室牛排 Steak Inn

地址：台北市大安區仁愛路四段105巷1號

電話：(02) 2775-3011

交通：忠孝敦化站 5號、6號出口

營業：11:30-15:00、17:30-22:00

最後點餐時間：14:00、20:40

雅室牛排引進加拿大波士頓龍蝦。（圖／雅室牛排提供）

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(中時電子報)