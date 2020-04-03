謝姓廚師不滿同居女友叫她妹妹到同居處搬走行李，遂跑去女友及妹妹家門口放鞭炮、撒冥紙，遭女友妹妹提告，檢警查出，謝男先前因與女友吵架，竟騎車撞壞女友及妹妹住家鐵門而入獄。台北地院依恐嚇危害安全罪判謝男拘役20日。

檢警調查，謝男與女友在北市租屋同居，因謝男有家暴行為，去年6月2人發生爭執，女友便要求妹妹趁謝男睡覺時，去2人租屋處幫她把行李搬回北市信義區住處存放。

妹妹將姊姊行李搬回住處後，半小時後聽到屋外有人放鞭炮，調閱監視器畫面，發現小腿有刺青的謝男在門口放鞭炮、撒冥紙，報警提告。

檢方調查時，謝男因屢傳不到，遭到通緝，後來才發現謝男先前因與女友吵架，竟騎車撞壞女友及妹妹住家鐵門，在宜蘭監獄服刑。據了解，謝男否認恐嚇，辯稱鞭炮太多，心血來潮放鞭炮並不犯法。檢方依法起訴。

法院審理時，謝男供稱與女友妹妹認識，坦承放鞭炮，但沒燒金紙，金紙是鞭炮炸的，且他只是丟大馬路上，沒丟進女友家裡，他是不爽女友，而非針對女友妹妹恐嚇。

不過，女友妹妹則稱不想再告，是因本案是非告訴乃論之罪，無法撤告，由於謝已在監服刑，盼他自己想清楚，請求法院從輕量刑。

法官審酌謝男與女友交往吵架，竟到女友及妹妹住家丟擲金紙及燃放鞭炮恫嚇，且犯後始終否認犯行，犯後態度不佳，判謝拘役20日，可易科罰金2萬元。

(中時 )