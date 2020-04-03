據大陸廣東省2日消息，4月1日上午廣東省跨區域應急支援小組集結完畢，3架直升機飛往四川西昌支援森林火災撲救。

據了解，3月31日晚10時許，廣東省應急管理廳接到應急管理部通知，要求緊急調動駐防在廣東省的直升機支援四川西昌火災現場，廣東省應急管理廳按照廣東省委、省政府和應急管理部的部署要求，立即向廣東省航空護林站下達命令，調派3架KA-32直升機支援四川西昌森林火災撲救。

4月1日上午9時前，廣東省航空護林站副站長劉佳英為組長、4名飛行觀察員和18名機組人員為組員的23人跨區域應急支援小組集結完畢，以最快的速度完成直升機的水桶拆卸、副油箱安裝、設施設備檢查、通訊頻道調試和轉場飛行計劃申報、航路氣象條件分析等準備工作，隨後，清遠基地1架KA-32直升機、惠東基地2架飛機飛向四川，迅速馳援西昌。

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(旺報 )