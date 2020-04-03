魏德聖（右二）與「阿北」們完成宣示準備出發。（果子電影提供）

現年50歲的導演魏德聖，愚人節在電影公司官方YouTube頻道上傳最新作品《阿北行不行》預告，《阿北》是他6年前結束電影《KANO》宣傳後，和幾位年輕時的軍中同袍相揪，燃燒老兵魂挑戰徒步環島的紀錄影像，拍下旅途中的笑料以及「阿北」們的人生哲理。

魏德聖曾說過，自己對當兵的印象就是走了非常多路，那時候的訓練就是每天都要步行，因此練就了好腳力，公司同仁透露，像魏目前籌備「豐盛之城」計畫，要拍片又要規劃歷史文化體驗園區，常常得走入深山勘景，但他腳力好，永遠都是跑在第一個。

《阿北》選擇在1日曝光的原因有3，首先是6年前的4月1日，正是魏德聖和同袍們討論出發的日子；再來是鑑於新冠肺炎疫情肆虐，想要透過這系列影片帶來一點歡樂的氣氛；最後則是替新片於8月啟動的群眾募資做暖身，起初魏拍攝徒步環島並沒有設定目標，因新片和台灣土地有關，徒步環島也是人們貼近寶島土地的一種方式，才有了製作出《阿北》的企畫。

至於為何取片名為《阿北行不行》？因主要演員魏德聖和6位年近半百的「阿北」們，即使已不像當兵那時年輕力壯，還是想挑戰當年勇，一行人花了30多天環台，看看自己「行不行」、到底走不走的完。全紀錄剪輯成30集網路短片，1集約3至5分鐘，每周五晚上10點官方YouTube上架播出。

(中時 )