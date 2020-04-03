高雄市一名51歲許姓男子在2019年3月11日潛入高雄市前鎮區某間百貨女廁，鎖定面貌姣好的櫃姐小恩（化名）後，尾隨小恩進女廁熊抱、襲胸，甚至用膠帶黏貼她的嘴巴，持利剪要脅「再叫就殺了妳」。雖然許男辯稱自己只是很討厭劈腿的女生，而且患有精神方面的疾病，但高雄地院法官，最後仍依《攜帶兇器強制猥褻罪》，判處許男5年有期徒刑，民事賠償25萬元。

判決書中指出，許男犯案當時持剪刀、膠帶潛入百貨公司2樓女廁，不久後，他發現小恩準備前往女廁，於是偷偷尾隨進入，埋伏在隔間外面，等到小恩開門走出來，強行從後方熊抱、襲胸。小恩同事聽到求救聲，立即衝進女廁救援，同時大喊「搶劫」，這才把許男嚇跑。

許男開庭時辯稱，「我記得她是網紅，經常劈腿，我也交往過兩個劈腿的女生，很討厭那樣的人，才會想要嚇她。」也否認襲胸、熊抱小恩，但小恩根本不認識許男，也不是網紅。

法官認為，小恩與證人不論是在接受偵查還是出庭時供詞都很一致，加上小恩驗傷結果也與描述過程相符。雖許男聲稱患有精神疾病，但他進入女廁前先撥開監視器，顯然是預謀隨機犯案，行徑乖張、目無法紀，可見惡性重大，最後依攜帶凶器強制猥褻罪，判處許男5年有期徒刑，民事部分則判賠25萬多元。

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(中時電子報)