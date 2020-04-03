受到新冠肺炎疫情影響，也改變了徵才的方式，鴻海集團就啟動多元數位徵才管道，自3月起也設立LinkedIn企業專頁，透過社群方式延伸徵才觸角，大學畢業生起薪45K。

今年全台灣各大校園的就業博覽會因新冠肺炎陸續取消，鴻海也調整徵才方式，除了官網線上履歷登入外，也啟動社群網路、Line官方帳號等數位化的社群徵才方式。掃瞄QR Code即可在線上填寫簡歷，若應聘人獲得應徵通知，後續面試與面談皆可透過線上管道進行；Line官方帳號也會持續更新相關徵才資訊。

鴻海表示，考量目前疫情影響社會新鮮人進入職場的管道受限，今年的徵才方式也進行調整，結合時下社群網路，包括開設徵才社群網站LinkedIn企業專頁、Line官方帳號、線上履歷登入等，全面啟動線上徵才。今年3月啟用LinkedIn企業專頁，建立對外溝通多元管道，瞄準電動車（EV）、數位健康（Digital Health）、機器人（Robotics）等三大未來產業方向，以及人工智慧（AI）、半導體（Semiconductor）及下世代行動通訊技術，三大關鍵核心技術領域關鍵人才。

待遇方面，新幹班大學畢業生起薪4.5萬元以上，碩士畢業生起薪5.2萬元以上，博士畢業生起薪6萬元以上。鴻海也強調，員工眷屬可以透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，鴻海法人旗下員工0歲至6歲，符合條件的員工，每個月可以領到1.5萬元。

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(中時電子報)