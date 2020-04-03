前新英格蘭愛國者傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）日前宣布告別效力19年的老東家，轉戰坦帕灣海盜，據外媒報導，他目前已經抵達位於坦帕的豪宅大廈，家人也紛紛進駐，而他的房東也大有來頭，就是紐約洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）。

《坦帕灣時報》報導指出，布雷迪一家人已經進駐由基特所擁有、占地3萬平方公尺的豪宅，這間豪宅內一共有7間臥室、9間浴室、1間娛樂室以及1間撞球室，另外還有2艘船可以通往坦帕灣港口，據了解，這間豪宅的租金一個月要嫁75000美元。

基特這間豪宅建於2010年，原本都是由他本人居住，但自從2017年接任邁阿密馬林魚老間兼首席執行官後，他們一家人便搬往佛羅里達州南部居住；基特的豪宅之大，就連前坦帕灣光芒總教練麥登（Joe Maddon）都說過，球隊可以在那裏建造一個新的體育場。

布雷迪生涯為愛國者拿下6座超級盃冠軍，個人也3度榮獲NFL最有價值球員，他曾在訪問裡透露想打到45歲，然而，現年43歲的他與愛國者合約到期後，決定轉投海盜懷抱，據悉雙方簽下一張2年5000萬美元的合約，外帶將近900萬美元的激勵獎金。

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(中時電子報)