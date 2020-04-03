難怪湖人球星「小皇帝」詹姆斯那麼希望NBA趕緊找出復賽方案了！根據《看台報告》3日報導，假如NBA本季剩下例行賽全部因為新冠肺炎疫情取消，詹皇不只每場比賽少了40萬美元(約台幣1201萬元)，甚至還要把領到的錢退給湖人。

詹姆斯2018年夏天跟湖人簽下4年1.54億美元合約，他在本季可領3744萬美元，根據勞資協議不可抗拒條款，球員每缺席1場比賽，將損失約1.1％薪水，等於詹皇每場損失40萬美元，目前湖人還有19場沒打，讓他將損失約760萬美元。

更讓詹姆斯頭痛的是，美國時間4月1日是NBA球員發薪日，包含他在內的少數球員已經拿走大約9成的年薪，假如NBA真的決定取消本季剩餘例行賽(目前看來很有可能這麼做)，詹皇不得不把多領的薪水退還給湖人，等於到手的錢又飛了。

目前NBA復賽規劃屢屢受阻，最可能成真的計畫，就是取消全部例行賽，把季後賽移到拉斯維加斯關門進行，且不會進行以往的7戰4勝制系列戰，而是集中晉級季後賽的16支球隊舉辦單淘汰賽制，可是這種一戰定生死賽制，恐怕也會遭到反對。

(中時 )