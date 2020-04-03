婦人林美雪因無力償還2200萬債款，竟偽造台北地院的假扣押命令，向2名債主佯稱以可代位求償，去年多次囂張在台北地院院內交付偽造的假扣押命令，騙走2名債主547萬元，警方計誘林婦回台北地院逮捕，追回147萬元。台北地院依行使變造公文書罪判處林婦徒刑2年6月，另林婦涉偽造私文書罪判刑3月。

另林婦宣稱她公司尚有庫存商品，向法院聲請交保，好讓她出去變賣商品償債，但法官不准，依法駁回。

起訴指出，林婦因積欠曹姓、程姓2名女子債款2200萬餘元，無力償還，竟於去年7月、11日在家以修圖軟體，將同居人收到的行政執行署台北分署執行命令，變造她同居人的王姓債務人被台北地院執行假扣押1300萬元、1820萬元。

林婦致電程女女兒，佯稱法院判決她同居人的王姓債務人需賠償2600萬，王有房地、資產可聲請假扣押，若她母親願提供部分擔保金，可代位求償。另林婦還偽造她及同居人簽名的提存書，致曹、程誤信此事。之後林婦多次在台北地院交付曹、程偽造的假扣押公文書影本，共向曹、程各詐取397萬元、150萬元。

去年12月27日，程女及女兒在台北地院付款150萬元給林婦後，察覺有異，向北院訴訟輔導科求證，獲悉受騙，北院法警室報警後，警方誘使林婦返回北院後逮捕，並查扣她放在車上的125萬元現金，北檢訊後，翌日將林婦聲押禁見獲准。事後檢警將林婦詐騙的147萬元發還程女。北女起訴林婦，具體求刑4年。

台北地院依行使變造公文書罪判處林婦徒刑2年6月，另林婦涉偽造私文書罪判刑3月，可易科罰金9萬元，並沒收林婦400萬犯罪所得，可上訴。

(中時 )