彰化縣政府委託專業設計團隊，繪製Ｑ版的聖先師孔子、文昌帝君、朱熹夫子以及魁斗星君。（翻攝彰化縣考生祈福線上求籤網／吳建輝彰化傳真）

全國首創的「考生祈福網站」，讓考生在家就能擲筊求籤，祈求考試順利。（翻攝彰化縣考生祈福線上求籤網／吳建輝彰化傳真）

全國首創的「考生祈福網站」，讓考生在家就能擲筊求籤，祈求考試順利。（翻攝彰化縣考生祈福線上求籤網／吳建輝彰化傳真）

考季將近，彰化縣政府原今年將舉辦數場的考生祈福活動，但新冠肺炎疫情持續肆虐，配合中央防疫，因此取消集會式的活動，因此彰化縣政府文化局，特別架設全國首創的「考生祈福網站」，讓考生在家就能擲筊求籤，祈求考試順利。

受到新冠肺炎影響，中央流行疫情指揮中心為避免民眾因為過度靠近，而增加群聚感染機會，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，近日更頒布了社交距離注意事項，指揮官陳時中也說，愛有多深，距離就有多遠。

彰化縣政府今年原訂3月28日、4月11日、4月12日及5月2日，要舉辦「彰化縣考生祈福活動」，預估將有上千人次參與，改由學校或學生、家長，視情況選擇到鄰近的廟宇拜拜，而考生到彰化孔子廟、和美道東書院、員林興賢書院、鹿港文武廟、北斗奠安宮及二林仁和宮祈福，就有機會獲得縣府製作的智慧筆組。

彰化縣文化局首創建置的「彰化縣考生祈福線上求籤｣，委託專業設計團隊，繪製Ｑ版的聖先師孔子、文昌帝君、朱熹夫子以及魁斗星君，考生可以自選要「到」彰化孔子廟、和美道東書院、員林興賢書院或鹿港文武廟，讓考生在家就能得到神祉的庇佑。

(中時 )