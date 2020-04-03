清明時節雨紛紛，何時才會結束濕冷天氣？天氣風險公司分析，北部陰雨南部大致穩定 清明返鄉需留意天氣差異，氣象專家吳德榮則預估，濕冷天氣持續10天後可望轉好，時間點就在下周四。在此之前，東半部仍要注意有較大雨勢發生的機率。

天氣風險公司說，清明連假第二天，一早在台中以北仍是陰雨天氣，雨勢不是很大，偶有降雨空檔，出門帶雨具為宜。到了連假後期，周日上半天時可能有短暫降雨空檔，但午後新一波華南雲雨帶又要進來，北部又會開始轉為陣雨天氣。

今白天氣溫約在20度徘徊，很快的今晚東北季風開始增強，氣溫會稍微下降，讓涼意更加明顯，預計周六晚間低溫將來到16-18度，提醒北部民眾留意。這波看起來位置較偏南，到了下周一至下周二，南部可能也會迎來近來少見的雨天。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，明後天東北風略增強，氣溫稍降，北台偏濕涼，下周一東北風稍減弱，氣溫略回升，中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，雨勢增大，有較大雨勢發生的機率，應注意！下周二、三(7、8日)仍受東北風影響，北台偏濕涼；中部以北、東半部有局部短暫陣雨。下周四(9日)大氣轉乾，各地天氣好轉，白天舒適早晚涼；連續長達10日，北台濕涼多雨的型態終於改變。

(中時電子報)