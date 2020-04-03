基市議員宋瑋莉為讓市民服務在防疫期間不間斷，啟動「電話預約制」時刻守護民眾。（吳康瑋攝）

基市議員宋瑋莉為讓市民服務在防疫期間不間斷，啟動「電話預約制」時刻守護民眾。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情擴散，全台各地不少公私立場館及單位都宣布暫停開房及服務，在基隆市議員宋瑋莉為讓選民服務在防疫期間也不中斷，於是就突發奇想，2日在臉書po文預告，宋璋莉服務處自6日週一開始，將全面實施「選民服務電話預約制」，讓服務更迅速。

宋瑋莉指出，啟用預約制不僅是因應疫情，更可以做好人流控管，若欲預約的選民有發燒、咳嗽及身體不適等症狀，她也要求選民為了自己的健康安全，主動前往醫院就醫診斷，並請代理人代為陳情想反應的事項。

宋瑋莉強調，想預約的民眾請配合做好自身防護措，並戴上口罩、配合量額溫及噴酒精，便可以進出服務處，她也提醒市民服務時間為每日上午9點開始至中午12點，下午則由1點30分至5點30分，服務處預約電話為24222928，並請市民共體時艱，在防疫期間多多見諒。

宋瑋莉表示，現在為連假期間，若非必要儘量避免前往密閉空間或人多之公共場所，同時務必佩戴口罩及勤洗手，保持良好的個人衛生習慣，她指出，防疫不是單一個人的責任，而是大家一起為了守住疫情、守住健康而努力。

(中時 )