蘋果新機要來了嗎？謠傳已久的新機據說將在明日曝光！這支新機將作為iPhone SE的後繼機種，將取代iPhone 8作為蘋果的最新平價手機。

據向來準確性極高的外媒《9to5mac》消息指出，台灣時間4/4，蘋果將在官網開放新款iPhone 的預定，命名方式也將與傳聞中的不同，將不會是「SE2」或是「9」，而會以iPhone SE（2020）命名。

而消息稱，新機將會同時推出三種顏色，包含白、黑、紅，並有3種儲存容量可供選擇，分別是64、128、256GB，外媒表示，目前新機的售價仍無法證實，但若以過去傳聞判斷，普遍認為將從399美元起跳。

外媒透露，新機的設計將會與iPhone 8幾乎相同，但將移除3D Touch以延長電池壽命，並添加「快速交通」模式、CarKey 支援兩項新功能，硬體規格預計採用與 iPhone 11 同級的 A13 晶片，螢幕則為 4.7 吋。

(中時電子報)