台北市大直板信銀行3月30日發生一起持槍搶案，陳嫌持槍掃射後劫走78萬。（劉宗龍攝）

監視器拍下搶匪得手後，拎著整袋現金離開的畫面。（民眾提供）

北市板信銀行大直分行3月30日發生搶案，行搶歹徒持槍打傷保全大腿後，再朝天花板連開5槍，得手78萬元後逃逸，警方循線，找到54歲陳嫌位於桃園龍潭區的住處，隔日順利逮到搶匪，得以快速破案，全靠警方找到一瓶破案關鍵的「易開罐咖啡」。

據《ettoday》報導，陳姓搶匪當天搶走78萬元後，隨即搶計程車開車逃離，為了避免給警方採集到指紋，還會小帶手套、隔紙巾開車門，但在桃園龜山區大崗國中旁棄車逃逸時，卻在駕駛座門把上留下一枚清晰指紋，警方立即將指紋送到資料庫查詢，發現陳嫌過去就有強盜、偽造文書、詐欺等多項前科，還當過計程車司機，對GPS定位系統相當熟悉，一偷到車就立即關掉系統，規避警方查緝。

但警方更勝一籌，調閱監視器畫面，發現陳嫌到便利商店買一瓶「易開罐咖啡」，喝完就將鐵罐丟到超商內的垃圾桶，警方立即封鎖該超商，從垃圾桶裡翻出該咖啡空罐，火速交給鑑識人員，發現唾液與先前採集到的指紋一致，隨即鎖定陳嫌位在桃園市龍潭區住處，兵分多路埋伏後，成功在隔日下午順利逮到人。

(中時電子報)