◎新冠肺炎疫情延燒，台北市政府今日發布最新政策，為了防疫，台北市副市長黃珊珊表示，擬規定在4月9日口罩限購新制上路後，公車、捷運將全面強制搭乘時配戴口罩。

◎護理之家81人明隔離屆滿 全陰性

桃園市上月22日有護理之家護理人員確診，81人緊急隔離，因14天將在4月4日屆滿，桃園市長鄭文燦表示，好消息是目前81人都是陰性，也將在他們移置前再對護理之家進行消毒。

◎牛郎兼經紀 身兼數職下海榨乾小姐

北市興起大型牛郎店風潮，讓原本上班陪侍男人的酒店小姐趨之若鶩。其實，兩家牛郎店公關，來源都是業績差的酒店經紀、缺錢泊車小弟或少爺，下海不僅賺錢，還能藉機挖角小姐。結果陪酒小姐上班賺錢，又拿去牛郎店捧場，千金散盡一場空。

◎懷孕被酸一屍兩命 鄉民女神擬公審

網紅潔哥去年9月嫁給交往18年的男友「岳妹」，正式升格人妻，日前曬出超音波照和媽媽手冊宣布懷孕，更表示生小孩並不在計畫之內，這也讓網友拿來大作文章，甚至還有網友提到「一屍兩命」，讓她氣到將留言截圖貼到臉書上公審。

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(中時電子報)