大陸財政部副部長許宏才3日表示，今年以來，財政部提前下達了2020年部分新增專項債券額度1兆2900億元(人民幣，下同)。截至2020年3月31日，全國各地發行新增專項債券1.08兆、占84％，發行規模同比增長63％，預計約提前2.5個月完成既定發行任務。

大陸國務院聯防聯控機制3日舉行新聞發佈會，介紹增加地方政府專項債規模和強化對中小微企業普惠性金融支援有關情況。

許宏才介紹，今年以來，按照黨中央、國務院決策部署，根據全國人大常委會授權，財政部提前下達了2020年部分新增專項債券額度12900億元。截至2020年3月31日，全國各地發行新增專項債券1.08萬億元、占84％，發行規模同比增長63％，預計約提前2.5個月完成既定發行任務。

許宏才說，各地發行新增專項債券使用的專案上的是8255億元，占發行額的77％，按照國務院常務會議部署，各地發行的新增專項債券，全部用於鐵路、軌道交通等交通基礎設施，生態環保，農林水利，市政和產業園區等領域重大基礎設施項目建設；各地用於符合條件重大項目資本金的專項債券規模約1300億元，積極帶動社會資本，擴大有效投資。從發行情況看，今年新增專項債券平均發行期限14.5年，其中10年期及以上長期債券發行9331億元、占86％，較2019年全年占比(34％)提高52個百分點，與往年相比期限更加合理、與專案實際期限更加匹配。總體看，新增地方政府專項債券發行使用情況較好。

許宏才提到，國務院常務會議3月31日決定，在做好前期已下達專項債券限額發行使用工作的基礎上，抓緊按程式再提前下達一定規模的地方政府專項債券。這一安排是綜合2020年預算安排、地方實際專案建設需要和專項債券發行使用進度等因素確定的，近期財政部將抓緊履行相關程式後下達。

許宏才表示，資金投向上，繼續重點用於國務院常務會議確定的重大基礎設施項目建設，主要包括交通基礎設施、能源專案、農林水利、生態環保專案、民生服務、冷鏈物流設施、市政和產業園區基礎設施等七大領域；同時，結合疫情防控和投資需求變化等適當優化投向，將國家重大戰略項目單獨列出、重點支持；增加城鎮老舊社區改造領域，允許地方投向應急醫療救治、公共衛生、職業教育、城市供熱供氣等市政設施項目。加快建設5G網路、資料中心、人工智慧、物流、物聯網等新型基礎設施。

(旺報 )