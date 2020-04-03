政府一邊對國內民眾實施口罩購買管制，一邊宣布對外捐贈1千萬片口罩，引發熱議。對此前國民黨立委陳學聖今天也在臉書發文提出質疑，指出政府若還有那麼多「隱藏版」口罩，為什麼不先分配給民眾？

跟昨天一樣，陳學聖今天再度在臉書貼上民眾大排長龍買口罩的照片，並表示從「戴口罩 勤洗手」、「健康人不用戴口罩」、「大眾運輸工具全面戴口罩」、「口罩蒸煮過可安心重覆使用」等所有變來變去的話，都是蔡英文政府說了算！國人也全部照單全收，默默忍受日常排隊買口罩的不便，就是因為口罩不夠，全民應共體時艱！

陳學聖接著說，但沒想到，蔡英文政府竟然可以一下送出1000萬片口罩給國外，這是哪裡「擠」出來的？我們沒有人反對援助國外，但套句蘇貞昌講的名言「自救才能救人」，如果政府還有那麼多「隱藏版」口罩，為什麼不先分配給民眾，最起碼作到像新北市長侯友宜講的「扣掉週休二日，兩週十片」的基本生活量，之後蔡英文政府要如何援外，我們全部雙手贊成。

陳學聖直言，但是蔡政府的不說明，口罩控管的繼續黑箱、不透明，將開始觸怒了民眾的忍。他感受到，昨天對峙綠營網軍洗臉的民眾，很自發性、不多言的將他們眼前排隊買口罩的景像，一張張上傳，他們就是要告訴網軍，不論網軍鍵盤說的如何厲害，民眾的真實感受卻是活生生的！

(中時 )