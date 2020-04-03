政府一邊對國內民眾實施口罩購買管制，一邊宣布對外捐贈1千萬片口罩，引發質疑。對此國民黨立委洪孟楷也在政論節目上提醒政府，量力而為是口罩防疫外交的基本原則，並點出外界對政府如今大手筆捐口罩給外國的4點質疑。

洪孟楷在「T台政經話」上指出，首先，從兩周前每周10萬口罩贈美，交換30萬醫護衣原料互惠，當時政府還強調會「量力而為」，為何兩周時間不到，馬上就可以一次一千萬援外，這中間的決策過程以及口罩的量能，蔡政府應該說清楚！

其次洪孟楷表示，目前國內民眾7天只能買3片口罩，要等到4月9日才開始實施14天買9片新政策，如果我們能夠千萬口罩援外，14天9片應該馬上上路！別讓國民沒口罩用！

接著，洪孟楷指出，「口罩國家隊」的背後，也有國軍弟兄從二月開始24小時投入支援趕工的辛勞，如果現在口罩量能已經獲得滿足，是不是也該考慮減少國軍無償投入當工人。

最後，洪孟楷表示，很多民眾反映現在領到的口罩質料比較薄，希望政府也應該瞭解是否屬實，以免發生口罩防疫能力不足的現象造成防疫破口。

因此洪孟楷總結，最重要的，口罩防疫外交不是不能做，但量力而為應該是基本原則，他相信，如果國家口罩量能能讓全台2300萬民眾起碼一天一片，民眾對於政府防疫外交就不會充滿這麼多質疑與反彈！

(中時 )