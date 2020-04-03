據大陸國家衛生健康委員會網站4月3日消息，4月2日0至24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例31例，其中29例為境外輸入病例，2例為本土病例(遼寧1例，廣東1例)；新增死亡病例4例(湖北4例)；新增疑似病例12例，均為境外輸入病例。

大陸境外輸入現有確診病例710例(含重症病例19例)，現有疑似病例135例。累計確診病例870例，累計治愈出院病例160例，累計死亡病例0例。

截至4月2日24時，據大陸31個省(自治區、直轄市)報告，現有確診病例1727例(其中重症病例379例)，累計治愈出院病例76571例，累計死亡病例3322例，累計報告確診病例81620例，現有疑似病例135例，累計追踪到密切接觸者710985人，尚在醫學觀察的密切接觸者19533人。

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(旺報 )