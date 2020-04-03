新冠肺炎疫情蔓延全台，高雄市長韓國瑜特地拍影片宣導如何度過14天隔離期防疫，不過裡面最引人注意的是，韓國瑜在影片中大酸媒體對他喝高粱的梗，「三杯」高粱成「三罐」高粱，讓網友不禁會心一笑。

為防疫情擴散高雄，韓國瑜化身市民專線1999專員，告訴大家在居家檢疫14天可以做什麼！不是只有睡覺、吃飯、打掃而已，高雄市府更提供線上影視序號免費追劇30天。雖然居家檢疫不便，但市府可請社會局協助代送便當，以及環保局協助清運垃圾，不會讓高雄市民在檢疫其間，能感受到高雄市府的關心和熱忱。

而這影片最引人注意之處，是韓國瑜大開之前媒體酸他喝三杯高粱的玩笑！只見片中女主角和三叔公談話，女主角表示，聽陳阿姨說，你一次可以喝三罐高粱，是真的嗎？三叔公笑著回，聽說這樣兩小時要喝50SHOT，三叔公又沒有特異功能，當我喝高粱來消毒身體嗎？在影片中加入高梁梗，為影片增加許多創意。

(中時電子報)