呂文婉分享過去訪問劉真經驗。（圖／翻攝自高點電視toptv Youtube）

「國標女王」劉真上月22日病逝，近日謝震武的節目製作劉真特輯，曾任記者的呂文婉分享第一次專訪劉真時，因對方國標舞冠軍和高學歷的標籤，讓呂文婉有點壓力，沒想到劉真在拍照時連被電風扇吹了數小時都沒叫苦，公主外表卻沒公主病的特質讓她坦言「驚為天人」。

呂文婉日前在《震震有詞》透露，過去在雜誌社工作時曾邀劉真專訪，坦言事前因為劉真流露出的高冷氣質而壓力大，拍攝當天又有點冷，他們便開始擔心劉真會因拍照時需吹電風扇而不耐，因為過去有許多女星到了最後都會頭痛翻臉，呂文婉更碰過有大牌女星拍到最後要求工作人員幫她買檳榔。

然開始拍攝後，呂文婉表示對劉真的表現「驚為天人」，不論拍攝跳舞時的自信眼神通通到位，最厲害的是劉真花了約6小時拍照，從頭到尾沒有皺過一次眉頭或流露不開心的樣子，她也說劉真過去在大陸錄節目，雖天寒地凍但隨時都在一旁準備，呈現最好的狀態。而許聖梅也補充劉真其實在演藝圈有個封號，叫「鋼鐵玫瑰」，意指她外型柔弱，只要跟她接觸就知道她完全不公主，反而是條女漢子，對工作要求更到300%的境界。

(中時電子報)