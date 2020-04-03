是否降息 陸央行：要考慮老百姓感受 11:272020/04/03 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸人民銀行副行長劉國強。取自中新社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於降低存款基準利率的問題，大陸人民銀行副行長劉國強3日在發佈會上表示，存款利率是利率體系的壓艙石，實行起來要考慮得更多。現在CPI(消費者物價指數)明顯高於一年期的存款利率，存款利率是1.5％，CPI是5.3％，這個問題要考慮。 劉國強指出，另外也要考慮經濟增長，還有內外平衡的因素，以及利率太低是否加大貨幣貶值壓力。特別是存款利率跟普通老百姓關係更加直接，作為貨幣政策工具可以使用，但要充分評估，考慮老百姓的感受。 (旺報 ) #利率 #存款 #存款利率 #老百姓 #cpi 也許您會感興趣 推薦閱讀 保證利率保單 成絕響 04:102020/03/30 投資理財 定存短不如長 固定大勝機動 04:102020/03/30 財經焦點 台灣人民救了台灣政府 04:102020/03/30 時論廣場 人行重啟逆回購 利率大降20個基點 04:102020/03/31 財經要聞 助中小企融資 人行超力度降息 04:102020/03/31 全球財經 四川推500億人幣小微企業「戰疫貸」 04:352020/04/01 兩岸 王道推美元高利活存2.2％ 四種外幣高利定存最高5.4％ 14:522020/04/01 財經 1,300張保單大降息 美元保單獨撐3.15％ 國泰引公憤 04:092020/04/02 財經要聞 壽險降準 鷹派鴿派吵翻天 04:092020/04/02 財經要聞 隔拆利率0.076％ 創歷史新低 04:102020/04/02 金融．稅務 兩岸熱門新聞 武漢108人接種新冠疫苗 有人曾發燒頭痛 - 兩岸 是否降息 陸央行：要考慮老百姓感受 - 兩岸 - 旺報 怕丟臉 歐美傲慢 陸捐口罩不領情 - 焦點新聞 - 旺報 口罩奇缺 美麻州球隊專機赴深圳載回120萬片 - 兩岸 懷疑美軍將接管洛杉磯 男子開火車撞醫療船 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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