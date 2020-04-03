對於降低存款基準利率的問題，大陸人民銀行副行長劉國強3日在發佈會上表示，存款利率是利率體系的壓艙石，實行起來要考慮得更多。現在CPI(消費者物價指數)明顯高於一年期的存款利率，存款利率是1.5％，CPI是5.3％，這個問題要考慮。

劉國強指出，另外也要考慮經濟增長，還有內外平衡的因素，以及利率太低是否加大貨幣貶值壓力。特別是存款利率跟普通老百姓關係更加直接，作為貨幣政策工具可以使用，但要充分評估，考慮老百姓的感受。

(旺報 )