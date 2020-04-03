交通部日前宣佈1日起台鐵、高鐵、國道客運須全面配戴口罩，但不具強制性也無相關罰則，對此，新北市長侯友宜今（3日）上午表示，新北市2個月就開始要求戴口罩，交通部希望達到百分百，交通部就該引用相關法令，來要求規定一定要做到，如此業者才可以拒載。

侯友宜表示，2個月前就特別拜託所有市民搭乘捷運等大眾運輸，就把口罩戴起來，市民都很自律、自重，約9成多有戴口罩，公車業者也有量體溫、消毒，4月1日起交通部希望百分百可以戴上口罩，近日也有到交通場所視察，戴口罩比率相當高，僅有少數1、2個未戴。

侯友宜說，民眾因口罩不足、忘記等因素，所以未戴口罩，無論如何民眾都可以共體時艱，政策若要貫徹百分百，還是希望用公告的《傳染病防治法》，若不戴口罩則可以拒載，則可以達到百分百，另外，人潮多的地方轉運站還是要把口罩戴起來，雖然不算大眾運輸工具，但轉運站人潮多、且封閉，應該把口罩戴起來。

(中時 )