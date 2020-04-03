楊麗花在陳亞蘭陪同下抵達小鳳仙告別式。（林淑娟攝）

楊麗花、陳亞蘭出席小鳳仙告別式淚流滿面。（林淑娟攝）

楊麗花、陳亞蘭出席小鳳仙告別式淚流滿面。（林淑娟攝）

小鳳仙告別式。（林淑娟攝）

歌仔戲界的開心戲神，也是楊麗花歌仔戲團戲曲導演與當家丑角的小鳳仙，3月17日清晨5點39分病逝，享壽80歲。今（3日）在板橋殯儀館舉行告別式，與她相交數十年的台灣歌仔戲國寶楊麗花，之前因新冠肺炎醫院管制未能見上拜把姊妹最後一面而哀痛落淚，重情義的她今在愛徒陳亞蘭陪伴下親自出席告別式，淚送摯友最後一程。

小鳳仙的靈堂正中央是她帶著燦笑的遺照，右邊更大的一張主照是她演出歌仔戲時的劇照，左邊則是「戲如人生」四個大字，正是她精彩人生的描繪。

楊麗花上午10點50分左右在陳亞蘭陪同下抵達告別式場地，見到媒體，她禮貌性揮手致意。一進靈堂她擁抱小鳳仙的兒子致哀，坐在靈堂內的她頻頻淚崩，與比鄰而坐的陳亞蘭不時拿下口罩拭淚，尤其當聽著小鳳仙兒子追思母親的痛徹心扉悼念詞時，她更是淚流不止。

文武全才的小鳳仙，是楊麗花歌仔戲的重要靈魂人物，甚至是背後推手，楊麗花成立歌仔戲團時，便將她提升為戲曲導演，將招收的四期學生都交由小鳳仙教導，其中較知名的學生就屬葉麗娜、紀麗如。除此，小鳳仙甚至還會編寫歌仔戲劇本，她戲迷眾多，也是楊麗花歌仔戲的活寶，一生對歌仔戲貢獻良多，她的離開，也讓歌仔戲界慟失一名最優秀的戲神、長者與老師。

小鳳仙有糖尿病宿疾，近年因身體健康不佳鮮少在公開場合露面，但楊麗花常會帶著陳亞蘭、紀麗如等人到她家探視，一群人或呼姊妹或稱師徒，說說笑笑，總找回許多快樂的回憶。

楊麗花之前本想在《忠孝節義》播完後，找個時間再去看看她，卻因為碰上新冠肺炎疫情而極少外出，沒能去看她，甚至沒見上最後一面，讓她非常難過，在家傷心一直落淚，哭唸著未能去見上最後一面的遺憾。

此外，包括潘麗麗、恬娃、林佩儀等楊麗花歌仔戲演員都到場送這位開心戲神最後一程。

(中時 )