閨密旅行實境秀《我們是真正的朋友》，旅行團成員由個性迥異的「四姊妹」，大S(徐熙媛)、小S(徐熙娣)、阿雅(柳翰雅)、范曉萱組成，一同前往陌生國度緬甸完成四人的夢想旅遊清單，例如一起開演唱會、一起演戲或一起賣鹹酥雞等。「四姊妹」從高中就注定會是一輩子的閨密，相愛20年卻第一次一起出國旅行，她們笑說：「我們這次就是要丟下老公跟小孩一起去旅行！不然每次不是少這個就是少那個。」

「四姊妹」人生首次的閨密之旅第一站來到緬甸的蒲甘(Bagan)，阿雅興奮地提議大家吃飽飯要不要一起去划船？沒想到在大家紛紛舉手贊成後，大S突然連珠炮丟出一堆問題：「那船是我們自己划？還是有人幫我們划，妳們這麼愛鬧掉下去怎麼辦？」瞬間打壞氣氛，正當眾人傻眼時，大S又再加碼繼續吐槽：「阿雅妳可以不要裝傻嗎？曉萱妳可以參與一下嗎？」這讓向來總是笑嘻嘻的小S再也忍不住回嗆：「那就哪裡都不要去！」阿雅也跟著沒好氣地抱怨：「為什麼每次都要把箭頭指在我身上？」而就在四個閨密氣呼呼互不相讓時，大S終於忍不住拍桌大吼：「就是因為妳們啦！妳們說愚人節就是要來吵個架！」

一下子被大S破梗之後，小S卻戲癮上身意猶未盡想再「演」一下，於是她接著拿起話筒馬上打越洋電話給婆婆哭訴，說自己因為不懂當地風俗，穿著短褲「趴趴走」結果現在被抓起來關了，裝哭問婆婆有沒有認識當地的律師，能幫忙救救她？正當小S演到爐火純青聲淚俱下時，冷不防聽到婆婆從電話那頭淡定回說：「可是我沒有認識當地的律師耶，如果真的要被抓去關，那妳就當作是遇到一個很大很大的劫運吧！」聽得小S當下哭笑不得，姊姊大S在旁邊再補一槍：「每年愚人節她(小S)都要弄一下大家，搞到最後只剩她婆婆還願意相信她了！」節目內容請鎖定中天綜合台每周六晚間8點《我們是真正的朋友》。

(中時 )