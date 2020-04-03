嘉義市議員戴寧外型姣好，問政風格抓得住年輕選民。（廖素慧攝）

去年參選嘉義市立委的現任嘉義市議員戴寧，外型姣好，有「漂亮寶」之稱，4年前離婚後，與郭姓前夫屢次因孩子監護問題有摩擦，本月1日下午她接孩子回家後傳簡訊告知前夫，郭先生要求她立刻送回孩子，兩人又爆爭議，郭當晚偕律師提告妨害自由、妨害家庭罪嫌，戴寧3日說，她已針對監護權再提訴。

戴寧說，1日下午她去接小孩放學回家，是為了彌補去年參選立委期間沒有照護小孩，且離婚時雙方協議監護權是周五、六、日歸媽媽，周一至周四由爸爸照顧，並保留寒暑假期及連續假日雙方協商的彈性空間，不料，男方常常不協商。

戴寧說，立委選戰期間，她因忙於選戰，徵得男方同意，孩子暫由他照顧，她日後用2周時間補回來，沒想到男方事後反悔，不讓孩子回來，男方也曾在告知她就替小孩轉學，這次是孩子一直說「想跟媽媽多相處」，她才接孩子回家後傳簡訊告知男方。

戴寧說，當初離婚主因是男方情緒管理有狀況，如今已影響到孩子，因此她上周已委託律師針對監護權一事再提訴，希望釐清雙方的權責，當初監護權協議雙方各有1個小孩，小兒子歸她，媽媽帶小孩回家怎麼需要報警、投訴媒體？

戴寧說，作為媽媽，她希望為人父母都要為孩子想，站在孩子立場做理性溝通，不希望因為家務事驚動社會、浪費社會資源。

戴寧身高168公分，外型神似藝人蕭亞軒，目前念台大EMBA，2012年與郭姓前夫結婚，2016年離婚，父親戴建三曾任嘉義市民代表、市議員，戴寧連任3屆市議員，去年底以無黨籍參選立委。郭先生及其律師都未接電話。

(中時 )