擦撞中央分隔島後翻覆起火 男子當場被燒死 12:332020/04/03 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湯姓男子轎車起火，警消到場撲滅火勢赫見他已被燒成焦屍。(桃園市消防局提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湯姓男子轎車起火，警消到場撲滅火勢赫見他已被燒成焦屍。(桃園市消防局提供／楊宗灝桃園傳真) 32歲湯姓男子4月1日深夜駕車行經龍潭區中正路佳安段，疑先擦撞中央分隔島後失控，整輛車瞬間起火，湯姓男子當場被活活燒死。警消到場灌救，發現湯姓男子已被燒成焦屍，警方調查不排除是車速過快釀禍。(楊宗灝) (中時 ) #男子 #警消 #中正路 #佳安 #中央 #火燒車 #龍潭 #中正路佳安段 #警消 #焦屍 也許您會感興趣 推薦閱讀 男溪邊露營摔傷 警消花9小時溯溪扛人送醫 09:042020/03/30 社會 油管爆裂溢上路面 釀火燒車 04:102020/03/31 地方新聞 居家檢疫家屬住旅館 大優惠 04:102020/03/31 地方新聞 男酒駕連環撞6汽機車 台中1死5傷 22:182020/03/31 社會 孕婦揹巾綑兒女落水 奪4命 04:102020/04/01 社會新聞 台中太平民宅火警 民宅大火女屋主與友人成焦屍 07:432020/04/01 社會 文具大廠富樂夢觀光工廠邀醫護、警消免費玩 13:152020/04/01 生活 雲林麥寮平房火警 發現1男子焦屍 14:532020/04/01 社會 台中民宅2死火警大逆轉 疑遭連續縱火嫌犯人間蒸發 10:002020/04/02 社會 台中2火警2焦屍2傷 警疑失蹤何男縱火 10:102020/04/02 社會 社會熱門新聞 與眾不同 翁仁賢最後一餐 是台式韓國料理「雞啤」 - 社會 鋼琴女神彈琴晃乳 彈到一半脫「罩」網見真面目驚呆 - 社會 橋頭桶屍案 遺體身分為60歲婦女 - 社會 - 旺報 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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