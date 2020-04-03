湯姓男子轎車起火，警消到場撲滅火勢赫見他已被燒成焦屍。(桃園市消防局提供／楊宗灝桃園傳真)

32歲湯姓男子4月1日深夜駕車行經龍潭區中正路佳安段，疑先擦撞中央分隔島後失控，整輛車瞬間起火，湯姓男子當場被活活燒死。警消到場灌救，發現湯姓男子已被燒成焦屍，警方調查不排除是車速過快釀禍。(楊宗灝)

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