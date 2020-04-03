因應新冠肺炎疫情，農委會研擬「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」，自本月起正式施行，外籍船員搭機入境者一律居家檢疫14天，隨船返港船員只要航行過程無海上轉載且入境時健康狀況良好者，可不須原船檢疫，否則須原船檢疫14天，擅離檢疫場所者可處10萬至100萬元罰鍰，船主未善盡管理責任，亦可處5萬至100萬元罰鍰。

根據漁業署資料統計，截至去年12月底止，國內僱用遠洋漁業外籍船員約2.2萬人，農委會漁業署官員表示，遠洋漁船境外僱用外籍船員入境檢疫作業流程分為「外籍船員隨船入港」及「外籍船員搭機入境」二部分辦理，回溯3月19日至3月31日進港的遠洋漁船，均可補辦申請程序。

「隨船入港船員」若航行過程「全程未有」或「返港前30日以上」無海上轉載、進入他國港口、併船交流、船員異動及接受公海登檢等5項情形，且入境時健康狀況良好者，返臺時無須原船檢疫，未符合情形之船員需進行原船檢疫14天。

「外籍船員搭機入境」部分，配合中央流行疫情指揮中心於3月19宣布限制所有非本國籍人士入境措施，搭機入境者一律須辦理居家檢疫14天，如外籍船員無手機和我國門號應由船主或仲介機構準備。

漁業署官員指出，漁船返港3日前，船主須檢具「嚴重特殊傳染性肺炎返港通報單」、「境外僱用非我國籍船員隨船返港入境辦理居家檢疫計畫書」等相關文件通報農委會漁業署，並由農委會漁業署將查核結果通報地方政府。

外籍船員接送可搭乘防疫車隊或自行安排專用車輛，但不得搭乘大眾運輸工具。

農委會漁業署強調，擅離指定檢疫地點或造成傳染他人危險之行為，違反者將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，處新臺幣10萬元以上100萬以下元罰鍰，船主未善盡管理責任，依同條例規定可處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

(中時 )