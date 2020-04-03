拒載沒有罰則 侯友宜：中央一公告就立即實施 11:492020/04/03 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（3日）表示，2個月前就拜託市民戴口罩，交通部願意跟進達到百分百，地方樂觀其成可以更具有公權力，相關法令中《傳染病防治法》只要一公告就立即實施。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部日前宣佈1日起台鐵、高鐵、國道客運須全面配戴口罩，但不具強制性也無相關罰則，對此，新北市長侯友宜今（3日）表示，2個月前就拜託市民戴口罩，交通部願意跟進達到百分百，地方樂觀其成可以更具有公權力，相關法令中《傳染病防治法》只要一公告就立即實施。 侯友宜表示，地方本於權責可以用規勸的方式，盼民眾可以配合；雙北市本來就是共同生活圈，民眾一定要自律自重把口罩戴起來。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #新北市 #侯友宜 #COVID-19 #口罩 也許您會感興趣 推薦閱讀 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 長釘封門 北韓新冠患者一家五口慘死 17:442020/03/31 國際 日公布新冠肺炎死者大體的處理準則 20:082020/03/31 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 1分鐘看世界》全球確診破82萬 秋季疫情恐大爆發 08:052020/04/01 國際 口罩別亂丟！環保署宣布即日起「加重罰鍰」最低3600元 22:312020/04/01 生活 快評》口罩不增售 蘇貞昌恐食言而肥 23:372020/04/01 政治 幾米娃娃戴口罩 假的啦 04:102020/04/02 地方新聞 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 政治熱門新聞 罷韓團體玩完了？！小英女孩看不下去爆真相 - 政治 立委最新民調出爐 網看完驚嘆6字：玩完了！ - 政治 豪捐千萬口罩！港媒驚：民進黨對陸連砍三刀 - 政治 爆韓國瑜落選後真實想法 許淑華斷言罷韓結局 - 政治 高雄這路面一夜驚人變化 網：20年來第一次… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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