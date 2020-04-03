交通部日前宣佈1日起台鐵、高鐵、國道客運須全面配戴口罩，但不具強制性也無相關罰則，對此，新北市長侯友宜今（3日）表示，2個月前就拜託市民戴口罩，交通部願意跟進達到百分百，地方樂觀其成可以更具有公權力，相關法令中《傳染病防治法》只要一公告就立即實施。

侯友宜表示，地方本於權責可以用規勸的方式，盼民眾可以配合；雙北市本來就是共同生活圈，民眾一定要自律自重把口罩戴起來。

(中時 )